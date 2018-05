Sénégal: Autonomisation des femmes - 200 millions de FCfa à 355 unités du département de Tivaouane

Vu l'importance de la question de l'autonomisation des femmes, un levier sûr du développement économique dans le pays, les députés Aymérou Gningue, Alé Lô, Fatou Sène et Yaya Diallo, l'ensemble des maires dans le département, le préfet et tous les sous-préfets ont marqué de leur présence la cérémonie.

Venue dans le cadre du lancement de la phase expérimentale des unités économiques pour l'entrepreneuriat féminin et face à l'enjeu de la problématique de l'autonomisation des femmes, si chère au président de la République, Macky Sall, la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre a décidé d'accélérer la cadence.

L'aire de jeu, située en face de la préfecture de Tivaouane, a été prise d'assaut, hier, par les femmes venues de l'ensemble des 16 communes du département de Tivaouane. Une vaste mobilisation riche en couleurs et en rythmes pour recevoir la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Mme Ndèye Saly Diop Dieng, par ailleurs native du département.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.