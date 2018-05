La 11e session du Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles (Comiac), réunit, à Dakar, du 13 au 15 mai, les ministres de l'Information et de la Culture ainsi que de hauts fonctionnaires des pays membres de l'Oci. Placée sous le thème « Education et paix comme vecteur de paix, de développement et de rapprochement des peuples », cette 11e session sera ouverte par le Président Macky Sall, mardi, à 9h, au King Fahd Palace.

La 11e session du Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles (Comiac) de l'Organisation de coopération islamique (Oci) s'ouvre, demain, à Dakar, sous le thème « Education et paix comme vecteur de paix, de développement et de rapprochement des peuples ». La cérémonie officielle sera présidée, au King Fahd Palace, par le Chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall.

Une occasion, affirme le directeur du Comiac, Cheikhou Oumar Seck, pour le Président Sall de lancer un message fort à la Oumah islamique. L'Oci, selon M. Seck, a compris le rôle de l'éducation dans la société, ainsi que celui de la culture comme un rempart contre « la haine et les atteintes aux symboles religieux ».

Il s'agira, au cours de cette 11e session du Comiac, placée sous l'égide du ministère des Affaires étrangères du Sénégal, de prendre des initiatives fortes et équilibrées pour promouvoir le dialogue.

Cette 10e session du Comiac sera précédée, ce lundi, de la 14e Réunion des hauts fonctionnaires des ministères de l'Information et de la Culture des 56 pays membres de l'Oci. Dimanche, c'est le comité ad hoc de l'Oci du Prix international pour les médias et les professionnels des médias qui s'est réuni à Dakar.

Une rencontre destinée à fixer les modalités et conditions d'attribution de la première édition de ce prix de l'Oci, initié en 2016 par le Chef de l'Etat sénégalais, par ailleurs président du Comité permanant de l'Oci pour l'information et les affaires culturelles (Comiac).

Ce Prix international pour les médias, d'une valeur de 25 millions de FCfa pour l'audiovisuel et de 15 millions de FCfa pour la presse écrite récompensera les journalistes et hommes de médias qui s'illustrent dans la promotion des valeurs de l'Islam et du dialogue interculturel.

La mise en œuvre du Prix est pilotée par le Comiac, dont le Bureau est rattaché au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, assiste le Chef de l'Etat, président du Comiac dans la mise en œuvre effective des stratégies, plans programmes, résolutions, recommandations issues des conférences islamiques, dans les domaines de l'information et de la culture.