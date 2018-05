Sénégal: Duel dakarois à Iba Mar Diop - Moussa Ndoye enfonce Lac Rose

Les deux grosses affiches disputées le week-end à Mbour et à Dakar ont tourné à l'avantage de Tyson 2 (Tyshinger) et Moussa Ndoye (Yarakh). Les deux champions ont, respectivement, pris le meilleur sur Assurance (Mbour) et Lac Rose (Fass).

Moussa Ndoye poursuit son ascension. Hier, le porte-étendard de Yarakh a réussi une grosse prouesse en prenant le dessus sur Lac Rose, dans le duel dakarois. Et comme on pouvait s'y attendre, le combat n'a pas été une partie de plaisirs pour aucun des deux protagonistes qui tenaient à avoir le dernier mot.

Moussa Ndoye a donc arraché de haute lutte sa victoire. Défait lors de ses deux dernières sorties, Lac Rose était venu avec l'intention de se refaire une santé mais aussi redonner l'espoir à l'écurie Fass dont les chefs de file sont en difficultés depuis quelque temps.

Mais, c'était sans compter avec la détermination de l'ancien finaliste malheureux du championnat de lutte avec frappe de 2010, organisé par Gaston Mbengue. Sur une série de trois succès, le jeune lébou de Yarakh avait à cœur de signer une nouvelle victoire en vue d'intégrer l'antichambre des ténors.

Un choc d'ambitions qui s'est traduit sur l'aire de jeu avec la volonté de chacun des protagonistes de remporter la partie. Lors de ce face-à-face, les deux athlètes, réputés très techniques, ont surtout mis à contribution leurs aptitudes à la bagarre.

Et c'est le champion de Yarakh qui s'en est sorti le mieux pour avoir contraint son antagoniste fassois à l'abandon, à la suite d'une blessure au genou. Un beau succès qui permet à Moussa Ndoye de se rapprocher encore de la cour des grands et sa prochaine sortie pourrait servir d'examen de passage pour intégrer le cercle restreint des ténors.

Avec ce succès, il voit, en tout cas, son cercle d'adversaires potentiels s'élargir davantage. Dans ce lot, figurent Sa Thiès, récente victime de Boy Niang 2, Sitteu, Gouye gui, Tyson 2 et autre Reug Reug.

De son côté, Lac Rose voit, avec ce troisième revers consécutif, l'horizon s'assombrir. Non seulement il rate son pari de renouer avec la gagne, mais il lui sera de plus en plus difficile de rattraper l'écart qui le sépare des pensionnaires de l'antichambre des ténors. Encore lui faudra-t-il trouver chaussures à ses pieds ; ce qui n'est pas gagné d'avance.

À Mbour, Tyson 2 dicte sa loi à Assurance !

L'autre grosse affiche disputée ce week-end a vu la victoire de Tyson 2 sur Assurance de Mbour, au terme d'un duel qui a vu les deux « gros bras » user à la fois de la lutte pure et dure et de la bagarre.

Et c'est finalement le lieutenant d'Eumeu Sène qui a gagné la partie. Un succès qui lui permet de conforter son statut de membre de l'antichambre des ténors. En revanche, Assurance rate l'occasion de marquer son grand retour après plusieurs années d'absence de l'arène.