Tunisie: Wissem Ben Yahia, le dynamiteur...

.Aymen Chermiti, lui, on ne l'a pas vu à l'œuvre et n'a pas créé le danger, pas une seule fois. Quand à Maraï, il s'est contenté de courir derrière la balle sans en faire bon usage.

Libérés grâce au travail de sape des défenseurs et des joueurs de milieu, Saber Khélifa et Yassine Chammakhi se sont contenté du rôle de finisseurs en alourdissant la note.

Au vu de l'attitude des latéraux clubistes, il était clair que les consignes de Kamel Kolsi étaient de jouer vers l'avant, mais en optant pour des lignes rapprochées. Et pour ne pas se découvrir derrière quand Agrebi et Abdi montaient, le technicien clubiste a pu compter sur la solidité et la rapidité de Ghazi Ayadi et Ahmed Khalil, présents dans la récupération et la relance du jeu, ce qui a dégagé Wissem Ben Yahia qui ne s'est pas contenté de faire le relais puisqu'il a ouvert la marque.

Côté tactique, l'apport des défenseurs était déterminant dans la consécration du club Africain et la défaite cuisante de la formation étoilée. Si Agrebi, Tka et autre Abdi ont contribué par leur soutien à l'entreprise offensive, l'expulsion de Kechrida a constitué le tournant du match pour une formation étoilée fébrile à souhait.

