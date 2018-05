Tunisie: Les Clubistes en vrais spécialistes !

ESS : Krir, Kechrida, Abderrazak, Bedoui, Jemal, Methnani, Trabelsi, Lahmar, Bangoura, Msakni (Ben Belgacem) Chermiti (Maraï).

On aura tout vu dans cette finale de coupe inoubliable : 5 buts, un CA libéré, une ESS dominée, mais jamais résignée, un Youssef Sraïri qui a eu la malchance de tomber sur des épisodes compliqués et déterminants, des occasions à la pelle, de la violence sur les gradins et des moments et sensations qui ne seront jamais oubliés.

Le match a commencé sur les chapeaux de roues : Etoilés et Clubistes ont cherché d'emblée à attaquer et se sont rués vers l'attaque. Entre le 4+3+3 de Kolsi et le 4-2-3-1 de Madhoui, c'est l'entraîneur tunisien qui a eu gain de cause en première mi-temps. Khelil, Ben Yahia et Ayadi ont gagné la plupart des duels à l'entrejeu et ont réussi à atténuer le danger émanant de Lahmar (un véritable stratège). Bangoura (13') qui a mal contrôlé le ballon, tire dans une bonne position et rate un but.

Les Clubistes qui ont tiré par Khelil (11') ont trouvé plus de faciltié après la 20', c'est-à-dire après le carton rouge reçu par Kechrida après deux cartons jaunes mérités. Le match a changé de physionomie et Khfifi, très agile à gauche, déborde et centre pour Chammakhi qui rate de peu le but. A la 36', encore une action-tournant œuvre de Tka qui centre, Krir sort et rate la réception, la balle échoue devant Ben Yahia qui marque. Le but est annulé dans un premier temps pour un éventuel hors jeu de Abdi, mais finalement ce dernier n'a pas influencé l'action puisque la cage était vide.

Un but régulier et qui aurait pu être confirmé par Khelifa qui rate de la tête un but facile à la 40'. Quelques minutes plus tard, un superbe relais entre Bangoura et Msakni. Le premier se trouve seul, mais Charfi ferme l'angle et sauve in extremis. Une mi-temps agitée et marquée par la polémique, mais ouverte.

Festival de buts et d'occasions !

Ce qu'on peut retenir de cette seconde période ouverte et très chaude est que le CA a été hyper efficace et a su profiter de sa supériorté numérique et de ses moments forts.

On peut également retenir cette violence dans les gardiens du public clubiste dont une partie a choisi la confrontation avec les forces de l'ordre. Jaziri, le défenseur clubiste, a risqué trop après avoir reçu un pétard en pleine figure de la part du public de l'ESS. Une finale gâchée ? Oui, Mais heureusement qu'il y avait du spectacle ou du moins des buts pour sauver la situation. A la 50', Khelifa met un peu trop haut le pied et profite de la deuxième bourde de Krir qui a réclamé une faute. A 2-0, l'Etoile a compté sur l'énorme bagage technique de Lahmar, Bangoura et M'saken pour revenir dans le match.

Ils ont failli le faire à la 60' après avoir joué vite un corner alors que Charfi, le gardien clubiste, était à terre. Methnani choisit le poteau gauche sous les yeux de Sraïri qui a lissé bizarrement jouer. La sentence était immédiate : l'Etoile avance et joue la ligne. Khelifa déjoue l'hors jeu et passe pour Chamakhi qui remet à Ayadi et ce dernier tue le match ou presque. Car après, le CA se distrait et ouvre le couloir gauche à une étoile nerveuse qui aurait pu marquer par Jemal (69'), mais ce dernier perd beaucoup de temps et voit sa balle déviée par Agrebi.

Et avec un Opoko distrait au marquage, Bédoui réduit la marque de la tête (80'). Paradoxalement, l'ESS qui doit beaucoup à la technique de Bangoura et Lahmar, à la mobilité de Maraï (il méritait de jouer d'entrée), a eu deux occasions dangereuses entre la 81' et la 86'. Jemal (encore sur un relâchement de l'axe clubiste sur balle arrêtée) tombe sur un jeune gardien Yfreni (remplaçant de Charfi) qui sauve in extremis sur la ligne tout comme Abdi sur la tête de Maraï. Cette ESS manque de réussite ves la fin. Elle paye cher la fébrilité et l'excitation de ses cadres, surtout Jemal, mauvais exemple pour les siens. Les clubistes mettent fin au suspense et marquent le 4e but assassin après un pressing réussi sur Methnani.

La balle revient sur Khelifa qui met la balle pleine lucarne. Un trophée mérité par un CA qui a mieux joué et surtout a su saisir ses moments forts. Les Etoilés crient au scandale et s'en prennent à Sraïri qui, selon eux, n'a pas bien vu en sortant Kechrida et en accordant un but irrégulier, selon eux. Kamel Kolsi et ses joueurs peuvent être très heureux. Ils ont sauvé une saison agitée. Une coupe conservée et la tradition de spécialiste perpétuée. Le CA ne pouvait pas imaginer une meilleure fin de saison !