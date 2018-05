Tunisie: Bien des dossiers en instance!

Pour sa part, le gardien titulaire Rami Jridi est convoité lui aussi par des clubs de Tunisie et d'ailleurs, ce qui pourrait compliquer la tâche du nouvel entraîneur qui aura alors comme priorité la reconstitution d'un onze compétitif capable d'être au niveau des ambitions de son large public. Et elles sont bien grandes.

L'effectif sfaxien sera remodelé entre-temps, suite aux départs éventuels de trois de ses éléments de base, en l'occurrence Yacine Meriah, Maher Hannachi et Waliou N'doye. Chacun d'eux vient de recevoir des offres alléchantes de clubs européens et du Golfe.

