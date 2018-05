Guinée: Le dialogue au point mort entre pouvoir et opposition

La circulation routière bloquée par endroits, des magasins et commerces fermés avec une… Plus »

C'est pourquoi Mamadou Sylla, Dalein Diallo, Makanéra Kaké, Papa Koly Kourouma et autres ont décidé de remettre la pression sur le pouvoir à travers cette journée « ville morte » et d'autres manifestations de rues qui vont suivre. Ces manifestations ont déjà fait une douzaine de morts depuis le 4 février, selon les opposants et les ONG de défense des droits de l'homme.

Mais, pour reprendre ce dialogue, l'opposition pose des conditions : il faut que la mouvance et le gouvernement fassent preuve de bonne foi et acceptent de publier les vrais résultats sortis des urnes lors du scrutin communal du 4 février dernier.

