Burundi: Agathon Rwasa dresse un bilan sur la campagne pour le référendum

Des corps criblés de balles, d'autres égorgés et brûlés ! C'est le constat… Plus »

A six jours du référendum constitutionnel contesté qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034, vingt-six personnes ont été tuées et sept autres blessées dans l'attaque d'une colline de la commune de Buganda, au nord-ouest du pays. Une « barbarie », dénonce Agathon Rwasa.

Les transporteurs ont été intimidés et on a constaté, parfois, des dérapages de la part de certains officiers de police ou d'autres administratifs qui semblent plutôt être à l'oeuvre au service du pouvoir plutôt que d'être à l'œuvre au service de la population. C'est dommage », a-t-il précisé.

Les quelques partis d'opposition encore présents dans le pays ont appelé à voter « non » et ont eu bien du mal à battre campagne. Joint par la rédaction kiswahili de RFI, Agathon Rwasa, leader des ex-rebelles hutus des FNL et dirigeant de la coalition des indépendants Amizero y'Abarundi dresse un premier bilan de cette campagne qui s'est déroulée sur fond de violence permanente.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.