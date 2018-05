Afrique: 71ème Festival de Cannes - Le renouveau de la diffusion des films

Marjorie Vella, directrice adjointe des programmes et directrice des acquisitions de Tv5 Monde, a évoqué le nouveau Fonds francophone d'aide et indiqué que Tv5 Monde achètera 75 % des productions.

Le groupe Trace TV a créé une entité distribution en 2017. Sa directrice Betty Sulty Johnson cherche à valoriser les contenus afrocentrés sur les marchés internationaux (télévisions payantes, plateformes Sdod, compagnies aériennes, etc.) d'un catalogue de magazines, séries et documentaires.

Les salles sont équipées en dolby 7.1 et disposent d'une estrade en extérieur pour les événements musicaux, le but étant de pouvoir accompagner les talents locaux avec un espace de programmation. Pour les événements ou les avant-premières, le tarif monte à premium.

« D'autres salles sont visées pour reconstituer le circuit des salles de cinéma perdues à cause des politiques d'ajustement structurel, qui furent vendues au plus offrant lors de la privatisation du réseau ».

Abdoul Aziz Cissé a indiqué que le Fopica ne finançait pas que la production mais soutenait aussi les opérateurs privés pour les salles, la distribution et la formation. Quatre salles de quartier de Dakar sont ainsi en cours de rénovation et numérisation. La salle délabrée de Ziguinchor est en chantier aussi.

C'est le début d'un écosystème. Des initiatives se sont multipliées pour favoriser l'accès au cinéma : on voit apparaître de nouveaux cinémas ou la restauration d'anciens, des complexes cinématographiques, le réseau Canal Olympia, des chaînes télévisées payantes et des sites de Vod.

