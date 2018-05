Sénégal: Open de l'Olympique Club - Yannick Languina a pris sa revanche sur Abissoubie

Non classés hommes : Elom Sorsy (Bceao)-Barath (Olympique) ; 4e série hommes : Saliou Gaye (Tcd)-Badou Mbacké (Olympique) : 7/5 6/2 ; 3e série hommes : Richard Mendy (Stade Lss)-Ali Hoballah (sporting) : 6/2 4/6 6/2 ; 2e série hommes : Yannick Languina (Duc)-Abissoubie Batazi (Tcd) : 3/6 6/3 6/2 ; Dames non classées : Christelle Fakhry (Sporting)-Loanna El Makki (Sporting) : 6/4 4/6 7/6

Dans cette ultime partie, Yannick remettra le turbo devant un Batazi qui avait perdu son tennis et même son contrôle, puisqu'à certains moments du jeu, il n'hésitait pas à balancer sa raquette en signe de dépit ; cet excès de colère profitera bien évidemment à Yannick Languina qui remporta la troisième et dernière manche sur le score de 6/2.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.