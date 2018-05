Ouganda: Le chef historique de l'ADF Jamil Mukulu devant la Haute Cour

Le Niger, l'Ouganda et la Centrafrique, à l'instar de plusieurs autres sélections du continent, vont… Plus »

Malgré les interrogations de la défense, elle affirme vouloir un procès en bonne et due forme : « Le devoir de cette cour est de protéger les droits de l'homme. Pour l'instant mon intérêt est d'avoir un procès équitable. Rappelez-vous que plus de la moitié d'entre vous va avoir un avocat aux frais de l'Etat. »

Cette procédure judiciaire, une première étape, a pour objectif de déterminer s'il y aura procès ou non, et sur quelles charges. Le leader de la sanglante rébellion pourrait être, si l'avant-procès le confirme, jugé pour crime contre l'humanité.

