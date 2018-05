Afrique de l'Ouest: La mission de l'EUTM prolongée et étendue à la force conjointe G5 Sahel

Pour la formation décentralisée, des formateurs seront envoyés aux postes de commandement (PC) de la force conjointe à Sevaré, au PC de Fuseau Centre à Niamey (Niger) et au PC de Fuseau Est, installé temporairement à Ndjamena (Tchad) et au PC de Fuseau Ouest, installé temporairement à Nema (Mauritanie).

Huit GTIA ont été qualifiés et engagés aux combats avec plus ou moins de succès. Ces groupes tactiques, constitués de 600 hommes, ont dû faire face à des pertes dès 2014 ainsi qu'à des mouvements de désertion.

Elle voit par ailleurs son budget quasiment doublé à près de 60 millions d'euros - contre 33,4 pour la précédente période - et ses missions élargies à la formation des éléments de la force conjointe du G5 Sahel. EUTM reste toutefois cantonnée à la formation et n'a pas vocation à être engagée au combat.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.