Maroc: S.M le Roi réitère la constante solidarité du Maroc avec le peuple palestinien

SM le Roi Mohammed VI, a adressé un message au Président de l'Etat de Palestine, Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, suite à la mise en oeuvre par l'Administration américaine de sa décision de reconnaître Al-Qods comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade.

Voici la traduction intégrale du message Royal :

"Louange à Dieu,

Paix et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.

De Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc,

A Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'Etat de Palestine,

Excellence et cher frère,

Assalamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Taala Wa Barakatoho,

Nous suivons avec profonde inquiétude et préoccupation la mise en oeuvre de la décision de l'Administration américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade. En Notre qualité de Président du Comité Al-Qods, issu de l'Organisation de la coopération islamique, Nous avons affirmé à Son Excellence Monsieur Donald Trump, Président des Etats-Unis d'Amérique, et à Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, l'importance extrême de la ville d'Al-Qods, non seulement pour les parties au conflit, mais également pour les adeptes des trois religions monothéistes, et que toute atteinte au statut juridique et historique reconnu d'Al-Qods, renferme le danger d'entraîner la question palestinienne dans les méandres des conflits religieux.

Nous avons suivi avec grand intérêt le consensus international de rejet de la décision de l'Administration américaine, eu égard à ses répercussions gravissimes sur les perspectives du processus de paix et Nous avons considéré ce consensus comme un message de soutien fort aux droits du peuple palestinien et à sa cause juste, à sa tête la ville d'Al-Qods Acharif. Aujourd'hui, et face à ce développement regrettable dans le processus de la cause palestinienne et de Notre cause première Al-Qods, Nous réitérons Notre rejet de cet acte unilatéral contraire à la volonté exprimée de façon continue par la communauté internationale qui, à travers les résolutions du Conseil de sécurité y afférentes, appelle à s'abstenir de toute action de nature à altérer le statut politique établi de la ville d'Al Qods, d'autant plus que la ville Sainte est au coeur des questions du Statut final. Nous considérons également que cette démarche est contraire au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité y afférentes, qui insistent sur la non-altération du statut juridique et historique de la ville Sainte.

En Notre qualité de Président du Comité Al-Qods, Nous n'avons ménagé aucun effort dans Nos contacts avec les dirigeants et responsables des puissances mondiales agissantes dans le processus de la cause palestinienne juste, en vue de souligner la contradiction flagrante de cette démarche avec les différentes résolutions de la légalité internationale qui ont toujours appelé à la préservation du statut juridique de la ville Sainte et de sa place en tant que modèle de coexistence et de cohabitation entre les adeptes des trois religions célestes.

Nous tenons, dans ce contexte, à réaffirmer Notre engagement ferme à continuer à oeuvrer avec l'Administration américaine en vue d'adopter une position équilibrée susceptible de rétablir le climat de confiance et de relancer le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne. Nous ne ménagerons également aucun effort pour la mobilisation de la communauté internationale et de ses forces vives, pour que triomphent les droits légitimes du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant, avec Al-Qods-Est comme capitale, sur la base des résolutions de la légalité internationale et dans le cadre d'une solution à deux Etats, ce qui est à même de permettre l'instauration d'une paix juste, durable et globale dans la région du Proche-Orient et garantir à tous les peuples de la région de vivre dans la paix, la stabilité et la convivialité.

Dans ce contexte, Nous réitérons le soutien du Royaume du Maroc à Votre Excellence et sa forte et constante solidarité avec le peuple palestinien frère pour la défense de sa cause juste, notamment en ce qui concerne la ville d'Al-Qods, lieu du Voyage Céleste du Prophète Sidna Mohammed, que la Prière et le Salut soient sur Lui, et berceau du Christ, que la paix soit sur Lui.

Nous implorons le Très-Haut de perpétuer sur vous santé et quiétude et de vous aider et vous assister pour que vous puissiez poursuivre la conduite inébranlable et militante de votre peuple frère pour réaliser ses aspirations légitimes à une vie libre et décente, dans l'unité, la liberté et l'indépendance.

Veuillez accepter, Excellence et cher frère, l'expression de Mon estime et de Ma haute considération".

25 Palestiniens tués à Gaza par des tirs israéliens

Vingt-cinq Palestiniens ont été tués lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens à la frontière, où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé local.

Ces décès portent à 79 le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le début d'un mouvement de protestation massif le 30 mars. Ils font aussi de cette journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 dans l'enclave.