Maroc: Arrestation de quatre individus liés à Daech qui s'activaient à Fès, Casablanca, Kénitra et Midar

L'enquête préliminaire a également démontré que certains suspects entretiennent des liens avec des combattants sur la scène syro-irakienne en vue de bénéficier de leurs expériences en matière de fabrication d'explosifs et d'engins dans le but d'exécuter des actes terroristes visant certains sites sensibles dans plusieurs villes du Royaume, ajoute le ministère.

Dans le cadre des efforts continus pour identifier les éléments extrémistes porteurs de projets terroristes, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, a arrêté, hier lundi, quatre individus liés à Daech, parmi lesquels un ancien détenu pour affaire de terrorisme, âgés entre 20 et 27 ans et s'activant dans les villes de Fès, Casablanca, Kénitra et de Midar (Province de Driouch).

