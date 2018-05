Ile Maurice: Tarifs de l'eau - Une hausse d'environ Rs 30 pour les ménages de la classe moyenne

Le leader de l'opposition s'intéresse aux consommateurs de cannabis. Plus précisément, à… Plus »

Après plusieurs tentatives vaines, le n°2 du gouvernement aura-t-il, cette fois-ci, le feu vert du Premier ministre sur ce dossier politiquement sensible ? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que depuis le 1er mai, les deux partenaires de l'alliance ont montré des divergences d'opinions sur ce dossier. Le Premier ministre avait, alors, précisé qu'aucune décision n'avait été prise et que les discussions se poursuivaient au niveau du gouvernement.

Les gros consommateurs seront appelés à payer davantage. Sont concernés restaurants, usines et hôtels, entre autres, qui utilisent dans les 50 mètres cubes d'eau. L'eau coûtera plus cher également pour les embouteilleurs. Ces entreprises devront s'acquitter du double du prix, soit environ Rs 70 pour chaque mètre cube d'eau acheté auprès de la CWA. Aucun changement, en revanche, pour les 50 000 foyers bénéficiant des 6 m3 gratuits.

Si le nouveau plan établi est appliqué, la CWA comptera Rs 32 de plus pour chaque mètre cube d'eau supplémentaire utilisé. Une augmentation graduelle sera adoptée, commençant à partir de 20%. Ainsi, un ménage moyen qui paie une facture de Rs 150 jusqu'ici, pour environ 25 mètres cubes d'eau, devra débourser Rs 30 de plus.

