Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce mardi 15 mai

Le leader de l'opposition s'intéresse aux consommateurs de cannabis. Plus précisément, à… Plus »

Les employés des Casinos de Maurice veillent au grain. Trois postes, à savoir Senior Slot Technician, Accounts Coordinator et Assistant Maintenance Manager, sont à pourvoir au sein de ces établissements gérés par la State Investment Corporation. Et, dans les milieux, on soutient que trois proches du pouvoir sont favoris pour les décrocher. Si ceux-ci accèdent effectivement à ces fonctions, les employés entendent bien protester...

Le Petroleum Pricing Committee devrait se réunir d'ici ce vendredi 18 mars. À l'horizon : une hausse des prix de l'essence et du diesel. D'autant que le fonds utilisé par la STC est dans le rouge et que les prix à l'international ont flambé.

