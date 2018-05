Ile Maurice: Licenciement injustifié - Patrick Hofman poursuit Air Mauritius

Le leader de l'opposition s'intéresse aux consommateurs de cannabis. Plus précisément, à… Plus »

C'est le 6 octobre 2017 que tout a commencé. Un groupe de pilotes ne s'était pas présenté au travail pour cause de maladie. Cette indisponibilité avait provoqué une véritable pagaille à l'aéroport en raison de nombreuses annulations de vol. Le conseil d'administration de la compagnie nationale d'aviation, qui avait parlé d'«action préméditée» et concertée, a résilié les contrats de trois pilotes, avant de réintégrer deux d'entre eux, en l'occurrence Bain Ulyate et Frédéric Gébert.

Au niveau d'Air Mauritius, on ne souhaite pas commenter cette décision de Patrick Hofman. N'empêche, un comité ad hoc, présidé par Me Patrice Doger de Speville, Senior Counsel, avait été mis sur pied le 23 octobre 2017 pour faire des recommandations après avoir entendu toutes les parties concernées. Sauf que ledit comité ne s'est réuni qu'une fois...

Il attend depuis huit mois qu'Air Mauritius se décide sur son sort. Et le pilote belge Patrick Hofman a décidé d'entamer des poursuites. Son homme de loi, Me Gavin Glover, dépose, ce mardi 15 mai, une plainte pour licenciement injustifié.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.