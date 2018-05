Ile Maurice: Accident mortel à Bois-Marchand - Le magistrat souffrant, le procès intenté à Thierry Henry renvoyé

Ce mardi 15 mai, en cour intermédiaire, l'enquêteur principal devait lire la déposition de Thierry Henry suivant l'accident qui a coûté la vie à Stéphano André, 23 ans, en avril 2016, à Bois-Marchand. Sauf que le procès a été renvoyé au 26 juin, le magistrate étant souffrant.

Cinq charges formelles pèsent sur le député du PMSD. En l'occurrence, homicide involontaire, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre à un alcotest, «failing to provide a specimen of blood/urine» et «obstructing police officer». Lors de la précédente audience, le mercredi 7 mars, un témoin de la poursuite avait produit des photos de la reconstitution des faits.

C'est le dimanche 3 avril 2016, aux petites heures, que l'accident s'est produit. La BMW de Thierry Henry a percuté le maçon Stéphano André, qui est mort sur le coup. Dans un premier temps, l'épouse du député bleu, Vicky Henry, a raconté à la police qu'elle était au volant. Elle a été admise en clinique après l'accident.

Or, dimanche en soirée, Thierry Henry s'est rendu au poste de police de Terre-Rouge, révélant que c'est lui qui conduisait la voiture, et non son épouse. «Après l'accident, j'étais en état de choc. J'ai été emporté par les événements», a indiqué le député du PMSD.

Thierry Henry est représenté par Me Hervé Duval, assisté de Me Didier Dodin. La poursuite est représentée par Me Abdool Rahim Tajoodeen.