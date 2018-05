Ile Maurice: Metro Express Ltd - Das Mootanah nommé CEO

Le Chief Executive Officer (CEO) de Metro Express Ltd est enfin connu. Il s'agit de Das Mootanah, décrit comme «un ingénieur hautement qualifié».

Das Mootanah, qui était jusqu'ici l'Officer-in-Charge de la Road Development Authority, se dit «très honoré et fier» de cette nomination. «Il s'agit du plus gros projet d'infrastructure à Maurice, cela représente un grand défi et ce projet procurera beaucoup d'opportunités au pays», déclare-t-il. Et d'ajouter : «It's not just a transport project; it will be a big engine of growth for the economy.»

Ce professionnel mauricien, qui avait posé ses valises au Royaume-Uni, compte plus de 25 ans d'expérience dans le développement de projets d'infrastuctures complexes, notamment en termes de «Project Management, Strategic Management, Risk Management». Le nouveau CEO de Metro Express Ltd a d'ailleurs travaillé sur des projets de transport et de construction de grande envergure, comprenant chemins de fer, pont et autoroutes.

Das Mootanah a occupé les fonctions de Head of Risk du projet de transport ferroviaire à grande vitesse au Royaume-Uni, dont le coût est de 50 milliards de livres sterling.