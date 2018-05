Madagascar: Beach soccer - Une difficile victoire des Barea

Le premier test des présélectionnés chez les Barea beach soccer, hier au Village touristique de Mahajanga, n'était pas à proprement parler une réussite. La petite victoire de 5 à 4 devant une équipe Reste du monde montre qu'il va encore falloir souquer dur pour espérer retrouver l'équipe championne d'Afrique 2015.

Faut-il poursuivre l'opération et engager en coupe d'Afrique pour une formation dont le jeu comporte encore beaucoup de déchets ? C'est la question que se posent de nombreux férus du beach soccer après le match test d'hier, et une victoire quelque peu tirée par les cheveux des Barea et au cours d'un match comportant quatre quart temps et non plus trois comme c'est la règle.

Ce fut d'ailleurs dans ce dernier quart temps que les Barea sont parvenus à égaliser et battre le Reste du monde par 5 à 4 grâce à Angeluc, le meilleur buteur du festival Moudjangaya.

Le même Angeluc qui ouvrit le score pour les Barack avant que Toto n'égalise.

S'ensuivit alors un chassé croisé où Dada remit les deux équipes à égalité puisque Fohady Choucry, un solide gaillard de 21 ans pour 1m88, a marqué pour le Reste du monde. Ce dernier, avec le Morondavien Anderson, a donné du fil à retordre aux Barea et, c'est grâce notamment au coaching du Réunionnais Christian qui prenait son rôle très à coeur.

Dans les rangs des Barea, on notera la bonne prestation d'Ymelda et de Del mais également des nouveaux comme Richard et Romain.

Par contre et pour rester en équipe nationale, ni Dada, ni Toky et Pierralit ne sont pas encore physiquement prêts.

Il leur faudrait du temps non seulement pour montrer qu'ils peuvent-être encore utiles aux Barea et surtout qu'ils sont meilleurs que Romain ou Fohady qui nous vient directement de Tambohorano, la ville natale du président Ahmad.

Certes, on dira qu'il s'agit d'une reprise mais il ne faut pas faire du sentiment pour former une nouvelle équipe nationale au Beach soccer. Le prochain tournoi du Costa aux Seychelles, serait idéal pour améliorer le collectif de ce groupe malgré tout assez impressionnant. Et ce n'est pas l'ancien coach des Barea, Claude Barrabe, présent à Mahajanga qui dirait le contraire. Venant d'un technicien qui trouve que les Barea, ceux du football à 11, ont tort de n'avoir pas fait jouer Gladison, la critique a toute son importance.