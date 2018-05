Madagascar: Projet PROFAPAN - Des fruits et légumes de qualité livrés à domicile

Près de 5 000 exploitants agricoles localisés dans les communes rurales périphériques de la Capitale pratiquent l'agriculture écologique.

Le projet de Professionnalisation des Filières Agricoles Périurbaines d'Antananarivo Nord (PROFAPAN) est financé par l'Union Européenne dans le cadre de la mise en œuvre du programme ASA (Appui à l'Agrosylviculture autour d'Antananarivo), et ce, avec l'appui de l'Agrisud International. Son objectif consiste à améliorer durablement les revenus des producteurs périurbains et des commerçants, ainsi que l'accès des populations à une offre régulière et diversifiée en produits maraîchers, en fruits et en poulets fermiers, tant en quantité qu'en qualité, qui est commercialisée sur les marchés de la Capitale.

5 000 exploitants agricoles. Pour ce faire, une professionnalisation de la production s'impose par le biais de la diffusion de système et de pratiques agro écologiques. « Nous prodiguons une formation en cascade des exploitants agricoles familiaux. Des maîtres-exploitants sont ainsi mobilisés sur la mise au point des itinéraires de productions et des techniques innovantes. Et à leur tour, ils assureront une formation de proximité à d'autres producteurs. Actuellement, nous travaillons en partenariat avec 5.000 exploitants agricoles pratiquant l'agriculture écologique dans les communes rurales périphériques de la Capitale », a expliqué Mitantsoa Andriamananjara, responsable de la filière agro-écologique au sein du projet PROFAPAN. Et elle tient à préciser que, les fruits et légumes issus de l'agriculture écologique sont dépourvus de tout produit chimique depuis la production jusqu'à leur commercialisation. Ces paysans appuyés par le projet PROFAPAN vendent directement leurs productions via les foires agricoles. En fait, « ils ne disposent pas pour l'heure de point de vente. Par contre, nous les soutenons à la commercialisation de leurs fruits et légumes en effectuant une livraison à domicile dans la Capitale. On recense actuellement près de 129 clients dont plus de 80% d'entre eux constituent des résidents étrangers », a-t-elle révélé.

Gestion post-récoltes. Et en termes de rendement de productivité, la production des exploitants agricoles familiaux pratiquant l'agriculture écologique parvient à concurrencer la production issus de l'agriculture conventionnelle qui utilise des pesticides et des engrais chimiques. Par ailleurs, le projet PROFAPAN appuie à la professionnalisation de la commercialisation en améliorant entre autres, les conditions de vente pour assurer la fraicheur et la traçabilité des fruits et légumes. L'amélioration de la gestion post-récoltes n'est pas en reste afin de réduire les pertes qui s'élèvent déjà à 20% de la production. Et enfin, le projet contribue également à une facilitation d'accès aux services agricoles et au renforcement de capacité des organisations paysannes dans ses zones d'intervention.