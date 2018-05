Madagascar: Musique - Naday à l'affiche de l'Is'Art Galerie

Décidé! Naday l'est enfin! Depuis un bout de temps, Naday reprend sa carrière solo et multiplie les apparitions. Suite à un voyage artistique récent à l'île Maurice, le guitariste élargit encore son répertoire en cultivant sa créativité artistique.

De nouvelles compositions viennent donc grossir son playlist, qu'il aura le plaisir de partager avec les inconditionnels à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo ce vendredi. Pour l'occasion, l'artiste aura à ses côtés, Tasha Randrianarilalaina à la basse et Junior Rajaonarivelo à la batterie.

Musicien, auteur et compositeur, Naday a été d'abord musicien de studio avant d'officier pour d'autres artistes. Dans les années 1990, il a été l'un des membres fondateurs du groupe mythique LA Doudh, qui a sorti trois albums dont « So dark and so bright », « Humanonatiora » et « Ambalanangola ». C'est en 2006 que Naday vole de ses propres ailes et entame une carrière solo, qui est marquée par la sortie de « Nadaysation ».

Rock. Si on se fie à ses dreadlocks, l'on s'attend toujours à du reggae et ses champs sémantiques, cependant, il verse essentiellement dans du rock plutôt alternatif, musique urbaine, sublimé tantôt par la langue de Shakespeare, ou dans sa langue maternelle, selon ses envies, selon son humeur tout en gardant en tête de trouver le meilleur moyen de véhiculer les messages, toucher l'esprit de tout un chacun, voire même provoquer des changements de comportement chez ses auditeurs. Car oui, il juge que les artistes ont ce devoir d'apporter du changement, de sensibiliser l'entourage sur des sujets importants comme la protection de l'environnement, ou encore de conscientiser les artistes de leurs responsabilités au sein de la société.

Avant-gardiste, Naday fait partie de ces jeunes qui se sont inspirés de Jamiroquai ou de Lenny Kravitz sans pour autant être une pâle copie de ces grands noms, car tout artiste digne de ce nom se doit toujours d'avoir sa propre image. Au fur et à mesure, son talent d'auteur/compositeur lui a permis d'accoucher de belles paroles que l'on peut aisément percevoir dans «Friends», « Tsetsatsetsa », « Ranomaso firy » ou encore « Stand ». Inconditionnels, soyez aux aguets !