Sénégal: Communiqué du dialogue inter-libyen à Dakar I

communiqué de presse

Sous le haut patronage de son excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, avec le soutien de son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, sur invitation de la Fondation Brazzaville, en présence des représentants du gouvernement du Sénégal dirigés par son excellence M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et son excellence M. Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, s'est tenue la rencontre de Dakar qui a rassemblé un certain nombre de personnalités libyennes pour donner l'occasion d'établir un cadre d'échanges entre les participants. Elle visait à aboutir à une conciliation soutenant les initiatives et les missions accomplies par les Nations unies et ses représentants en Libye.

Les trois journées, empruntes d'un sens élevé de responsabilité, ont abouti à :

Préserver l'indépendance, la souveraineté, l'unité et la stabilité de la Libye.

Travailler, sans relâche, à l'édification d'un Etat civil garantissant des droits égaux pour tous les Libyens en vue de :

Dépêcher la tenue d'un référendum sur le projet de la Constitution et favoriser les bonnes conditions pour y parvenir.

Edifier les institutions militaires, sécuritaires, judiciaires de l'Etat et son appareil administratif sur la base de la citoyenneté et du mérite.

Mettre en place un comité national de réconciliation inclusive.

Mettre en place des procédures qui garantissent la protection des richesses du pays et l'équité dans ses distributions, la récupération des biens spoliés et la mise à terme du pillage des puissances extérieures.

Demander à l'Union africaine d'aller au-delà du seul point de la réconciliation entre les parties libyennes pour accomplir un rôle plus holistique.

Elargir le cercle du dialogue entre les différentes parties libyennes.

Appeler les différents médias à diffuser la culture de la paix sociale et de la réconciliation et à abandonner le discours de l'extrémisme et de la haine.

Refuser l'ingérence étrangère dans les affaires libyennes sous toutes ses formes.

Condamner le terrorisme et l'extrémisme et refuser la violence sous toutes ses formes.

Lancer un appel, au nom de tous les participants à cette rencontre, à la libération de tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion mais aussi à l'octroi de la liberté totale de tous ceux qui subissent des entraves dans leur liberté et leurs activités politiques, considérant cela comme un pas vers la réconciliation nationale entre toutes les parties libyennes.

Mettre en application la loi d'amnistie générale et établir les chartes internes en vue de les communiquer aux instances judiciaires.

Permettre le retour des réfugiés et des déplacés de la Libye et assurer leurs dédommagements.

Mettre en place des mécanismes pour le démantèlement des groupes armés et leur réinsertion dans la vie civile.

Appeler à la concentration de l'autorité des compagnies nationales telles que la Banque centrale, la Compagnie nationale du pétrole et autres institutions financières du pays.

Les participants au dialogue inter-libyen Dakar I remercient le président du Sénégal, son excellence M. Macky Sall, pour sa généreuse hospitalité. Ils expriment également toute leur gratitude au président de l'Assemblée nationale, son excellence M. Moustapha Niasse, pour avoir présidé ce dialogue, assisté par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, son excellence M. Sidiki Kaba, mais aussi à M. Jean-Yves Ollivier, président la Fondation Brazzaville, et ses membres pour avoir organisé cette rencontre avec leurs accords.

Fait à Dakar, le 27 chaaban 1439 de l'Hégire,

13 mai 2018