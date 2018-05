Sénégal: Saint-Louis - Les denrées de première nécessité seront disponibles pendant le Ramadan (officiel)

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Omar Guèye, a rendu visite hier, lundi 14 mai,… Plus »

Le système de régulation des produits comme l'oignon, le riz local, fonctionne normalement, grâce à une parfaite et bonne collaboration des commerçants, et producteurs, avec des prix stables sur le marché, a salué M. Diaw.

Pour l'huile, le marché dispose de 948 bidons de 20 litres, 1002 bidons de 5 litres et 1305 sachets d'huile en carton et en sceau, renseigne le chef service régional du commerce.

Selon lui, dans la région nord, le stock du riz brisé non parfumé, s'élève à 178 tonnes, le riz parfumé ordinaire à 105 tonnes et le riz local affiche un stock de 478 tonnes.

"On fait un suivi régulier de la situation du marché national, sous la supervision du ministre du Commerce pour corriger tous les manquements et autres anomalies décelées, en vue de sécuriser les consommateurs sénégalais", ajoute Serigne Diaw.

