Mali: L'UE prolonge le mandat de sa mission militaire

« La zone d'engagement de la mission a été étendue jusqu'à la boucle du Niger et inclut également les villes de Gao et Tombouctou », selon l'EUTM, qui a été lancée en février 2013, dans la foulée de l'opération militaire française pour chasser les djihadistes qui contrôlaient le nord du Mali.

Forte de quelque six cents personnes, l'EUTM réunit des militaires européens de vingt-sept pays placés sous le commandement du général espagnol, Enrique Millan Martinez, depuis le 31 janvier dernier. Les soldats européens déployés dans le pays ne sont pas destinés à participer à des missions de combat et n'accompagnent pas les unités maliennes dans les opérations, a-t-on indiqué, précisant que la mission de la force européenne au Mali est de remettre sur pied une armée sous-entraînée et sous-équipée. Il s'agit notamment d'apporter une expertise dans la préparation opérationnelle, le soutien logistique, le renseignement et la formation des unités combattantes sur le camp de Koulikoro (60 km au nord-est de Bamako).

