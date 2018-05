Algérie: Alger, proclamée "Capitale du vivre-ensemble en paix" le 16 mai

La wilaya d'Alger sera proclamée le 16 mai "Capitale du vivre-ensemble en paix" dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du "vivre-ensemble en paix" en consécration de la résolution onusienne du 8 décembre 2017 sur proposition de l'Algérie portant concrétisation de la culture de paix et de coexistence en tant que solution pacifique au règlement des conflits, a indiqué lundi la coordinatrice de la Commission de wilaya chargée de la préparation de l'évènement, Mme Fairouz Mohammadi.

Intervenant lors d'une conférence de presse en compagnie des membres de la Commission à l'instar des Scouts musulmans algériens (SMA) et du représentant de la Fondation soufie alawiya "Djanatou El Arif", Mme Fairouz Mohammadi a déclaré que la wilaya d'Alger sera proclamée officiellement le 16, "Capitale du vivre-ensemble en paix" au niveau de la Place de la Réconciliation nationale en présence d'une délégation ministérielle et du wali d'Alger dans le cadre de la célébration de cette événement international.

Un riche programme culturel, sportif et intellectuel sera élaboré à cette occasion, outre la présentation de toiles réalisées par des étudiants de l'Ecole supérieure des Beaux Arts, la chorégraphie et la plantation d'oliviers, signe de paix pour mettre en exergue les efforts de l'Algérie pour l'instauration de la paix et de la réconciliation, a fait savoir Mme Mohammadi.

Dans ce cadre, la même responsable a indiqué qu'à la veille de la célébration de cette journée (15 mai), un cour unifié sera attribué à travers tous les établissements éducatifs d'Alger, lequel portera sur une présentation simplifiée du concept de la résolution onusienne 72/130 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 2018 sur proposition de l'Algérie et à travers laquelle la journée du 16 mai de chaque année est proclamée "Journée internationale du vivre-ensemble en paix".

Elle a rappelé à ce propos les différents efforts de l'Algérie pour concrétiser le concept de paix à travers l'application des chartes nationales de réconciliation et de paix et des programmes de développement et de la dynamique de l'investissement que connait la wilaya d'Alger dans le cadre du plan stratégique pour la modernisation de la capitale à l'horizon 2035 et dont le fondement est l'amélioration du cadre de vie du citoyen à travers une série de projets à l'instar des opérations de relogement où plus de 80.000 logements de différentes formules ont été distribués depuis 2014, dont 42.000 concernant le relogement des habitants des bidonvilles et des habitations précaires.

La même responsable a abordé les mesures visant l'amélioration des structures publiques et des réseaux publics à travers la modernisation et la numérisation du secteur des services au profit des citoyens dans le cadre de "la Ville intelligente", à l'instar de l'hygiène, les transports, les routes et l'aménagement du parc foncier, la réhabilitation du tissu urbain et l'aménagement et la restauration des différents sites historiques et archéologiques comme la Casbah et la création des parcs de loisir et de détente et la réhabilitation des jardins et des espaces verts afin d'assurer un climat de vie agréable aux citoyens.

Pour sa part, le membre de la commission, Mohemmed Dilmi, a mis en avant "l'importance de la célébration de la manifestation "Vivre-ensemble en paix" d'autant que cette initiative est algérienne et inspirée de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale dont les piliers ont été instaurés par le président de la République", estimant que "l'adoption de la résolution, proposée par l'Algérie, par l'Assemblée générale de l'ONU avec 193 voix comme victoire diplomatique pour la diplomatie algérienne".

Dans le même contexte, il fait savoir de la présentation d'un film documentaire le 15 mai en cours à l'occasion de la célébration de la journée internationale du "Vivre-ensemble en paix" à la salle Ibn Kheldoune outre l'organisation d'activités sportives, de divertissement et artistiques et un déjeuner collectif à la promenade de Sablette.

Le Commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA) pour la wilaya d'Alger, Rachid Boudina a fait savoir de l'organisation des manifestations culturelle, religieuse et scientifique à travers les différentes communes d'Alger, précisant que "l'objectif de ces activités est de mettre en exergue les valeurs de la journée du "Vivre ensemble" le 16 mai outre des manifestations intellectuelle, sportive, culturelle et des concours religieux avec la participation des groupes des scoutes islamiques en sus des activités à caractère pédagogique et de sensibilisation pour la promotion de la culture de vivre ensemble".

De son côté, le représentant de la Fondation "Djannat El Arif", Amraoui Toufik, a indiqué que "le programme de célébration s'étalera jusqu'au 12 juin et englobe des conférences intellectuelles, des ateliers de formation et des activités culturelles et artistiques" annonçant que "la wilaya de Mostaganem abritera le 15 juillet prochain un congrès international visant la mise ne exergue des valeurs de tolérance et son importance pour les peuples à travers le monde".