Burkina Faso: Procès Tambao - Le tribunal arbitral refuse les mesures provisoires demandées par Frank Timis

Le Burkina Faso, qui avait très clairement exprimé son souhait de trouver, au plus vite et régulièrement, un repreneur réellement en mesure d'exploiter la Mine de manganèse de Tambao conformément aux intérêts de l'Etat burkinabè et de prendre en charge la construction des infrastructures propres à désenclaver la région du Sahel et ses populations, pourra ainsi mettre prochainement en œuvre une procédure de réattribution du Projet intégré de Tambao.

Pour rappel, ce différend concerne le Projet Tambao, comprenant un volet minier avec, notamment, l'exploitation de la Mine de manganèse de Tambao, ainsi que des volets ferroviaire et routier ; Projet attribué à Pan African Limited sous l'ère Compaoré à l'issue d'une procédure irrégulière et traduisant de graves faits de corruption.

