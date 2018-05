Algérie: Gymnastique artistique / Championnats d'Afrique 2018 - 17 médailles pour l'Algérie

Outre l'Algérie et la Namibie (pays organisateur) cette compétition a enregistré la participation de l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, le Libye, l'Angola, l'Ethiopie, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Nigeria.

Pour ce qui est des dames, l'Algérie était représentée par Zineb Ayad, Ahlem Mokhtari, Salem Lahna et Chaïma Temmami chez les seniors, ainsi que Sihem Hamidi, Meriem Hammeni, Lylia Menasria et Sofia Naïr chez les juniors.

Chez les messieurs, la FAG a engagé Abdennour Aïssa, Ahmed Riadh Aliouat, Abdelkader Boukhatem, H'Mida Djaber et Abderrahmane Ouchefoune en juniors, ainsi que Mohamed Aouicha, Ahmed Anis Maoudj, Naïmi Mechkour, Hillel Metidji et Mohamed Reghib en seniors.

La FAG a engagé un total de 18 athlètes dans cette compétition (10 messieurs et 8 dames), parmi lesquels figuraient neuf juniors (5 garçons et 4 filles).

La moisson de l'Algérie a été bonifiée par la médaille d'or de Lylia Menasria, sacrée championne d'Afrique à la table de saut (juniors), et par les médailles d'argent de Naïmi Mechkour et Ahmed Anis Maoudj, respectivement aux barres parallèles et au sol (seniors), ainsi que l'argent d'Abdennour Aïssa, dans les barres parallèles juniors.

A Swakopmund, la sélection algérienne (messieurs) a décroché quatre médailles d'or par Hillel Metidji (barres parallèles), Mohamed Aouicha (anneaux) et Mohamed Reghib (barre fixe), alors que la 4e breloque en métal précieux chez les seniors a été décrochée dans l'épreuve "par équipes", dans laquelle étaient engagés Naïmi Mechkour, Hillel Metidji, Mohamed Aouicha et Mohamed Reghib.

