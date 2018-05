Sénégal: Le MCA présente les résultats des études de faisabilité des projets d'infrastructures énergétiques

En décembre 2015, le Conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation (MCC) a déclaré le Sénégal éligible à la formulation d'un second Compact, suite à un premier accord de don clôturé en septembre 2015 après cinq années de mise en œuvre.

Selon une note, ce premier Compact a porté sur des interventions essentiellement articulées autour de projets de développement intégré de pôles régionaux, dans les zones Nord et Sud du pays.

C'est dans ce cadre que l'Equipe du MCC et l'Equipe en charge de la coordination et de la formulation du second programme MCA Sénégal (UFC-MCA), pour le compte du Gouvernement du Sénégal, ont mené le processus de façon inclusive avec les différents acteurs du secteur de l'énergie, qui a permis d'identifier en Septembre 2016, entre autres, «le coût élevé de l'énergie et le faible accès à l'électricité» comme contrainte majeure à la croissance et à l'investissement au Sénégal.

Pour lever ladite contrainte, des projets ont été identifiés avec l'ensemble des parties prenantes suivant les quatre composantes, ci-après: diversification des sources de production, optimisation du parc et gestion de la demande, amélioration de l'accès à l'électricité en milieux rural et péri-urbain, modernisation et renforcement des réseaux de transport et distribution; amélioration du cadre légal et renforcement des capacités des acteurs du secteur

C'est dans ce sens, qu'un atelier est organisé le jeudi 17 mai 2018, par l'Unité de Formulation et de Coordination du second programme MCA-Sénégal (UFC MCA-Sénégal) et s'inscrit dans le cadre de la démarche inclusive adoptée avec l'ensemble des parties prenantes, depuis le début de processus de formulation.

L'atelier de présentation des rapports préliminaires des études de faisabilité des infrastructures s'inscrit dans le cadre de la démarche de participation inclusive avec l'ensemble des parties prenantes que l'UFC-MCA a adopté depuis le début du processus et conformément à la politique de MCC, pour promouvoir une appropriation nationale du processus de formulation du Compact et de ses résultats.