Madagascar: Roland Ratsiraka - Pour un gouvernement chargé des élections

L'élection doit se tenir dans la paix et la transparence », a-t-il soutenu. Dans cet esprit, celui qui s'est aligné à deux reprises dans la course à la magistrature suprême est pour la mise en place d'« un gouvernement chargé principalement de préparer les élections ».

D'après ses dires, il faut prendre en compte tous les enjeux avant de s'embarquer dans une voie qui conduirait à une crise certaine. « Le dialogue est la seule solution pour trouver un terrain d'entente. On ne pourra jamais lutter contre la pauvreté et œuvrer pour le développement sans stabilité.

Le tourisme a fait entrer 700 millions USD de recettes pour l'Etat malgache en 2016, soit le record national depuis 2009. L'année dernière, le nombre d'arrivées de touristes étrangers a considérablement baissé à cause de l'épidémie de peste, d'après les explications du ministre Roland Ratsiraka. Pour 2018, il sera difficile d'atteindre les objectifs fixés à cause des menaces d'instabilité.

Le ministre du Tourisme et non moins président national du MTS s'exprime à la fois sur le domaine dont il a la charge et sur la situation politique.

