Madagascar: Fetin'i maman'ty - Les humoristes malgaches s'invitent au Coliséum !

Un joli bouquet de fleurs ? Une bonne idée pour la fête des mères. Mais il y a mieux, tout un après-midi de détente en famille, dans une ambiance joyeuse où règne bonne humeur et fous rires. Le 27 mai, « Fetin'i maman'ty » revient pour sa cinquième édition, cette fois dans le plus grand espace de spectacle de la Capitale.

De l'humour, rien que de l'humour ! Pour sa cinquième édition, « Fetin'i maman'ty » va investir le Coliseum Antsonjombe qui n'est autre que le plus grand espace de spectacle de la Capitale avec sa capacité d'accueil de 40 000 personnes. Un grand défi pour la production, mais également et surtout pour les artistes. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. LH pro promet en tout cas un show qui mérite le détour.

« De l'inédit ? Oui, ça l'est. C'est surtout un défi qu'on veut relever. On veut également donner à ces monuments que sont Fou hehy (Honorat), Francis Turbo, Goth, Barhone, Zisy & Lenina, les piliers de 'Fetin'i maman'ty' et aussi à l'invité de la 5e édition, la place qu'ils méritent », souligne Luc Hervé de LH Pro.

Lors de la première édition, Rajao mianakavy a été le guest de l'évènement. Nane, Bolo ou encore Dadavy ont également participé aux éditions précédentes. Cette fois, ce sera le fameux groupe « tsiky tsidika » qui complètera l'affiche.

Assis. La formule ne change pas. Fou hehy (Honorat), Francis Turbo, Goth, Barhone, Zisy & Lenina vont tour à tour monter sur scène et présenter ce qu'ils ont concocté, chacun de leur côté. Ils ne vont pas uniquement faire rire à travers leurs numéros d'humour mais aussi à travers leur interprétation et parodie. Tous les participants se retrouvent ensuite ensemble sur scène.

Les spectateurs cette fois, auront droit à un genre de théâtre comique. « Les gars vont présenter une histoire drôle, sur maman bien sûr. Les gens ne vont pas voir le temps passer. Ils vont bien s'amuser. Pour que le public puisse apprécier le spectacle dans toute sa splendeur, la scène sera installée autrement, et tout le monde sera assis », précise Luc Hervé.