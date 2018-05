Tunisie: «On ne pouvait mieux rêver»

Ils ont confirmé que leur statut n'était pas usurpé et qu'ils forment désormais une équipe enviée et respectée. «Depuis notre qualification en finale, nous n'avons jamais cessé d'analyser le jeu des Etoilés. Nous avons compris que nous avons un ascendant psychologique sur eux et qu'ils n'ont pas d'attaquants percutants.

Le CA, pour sa part, a été euphorique dans les domaines technique et physique. Le score de 4-1 dénote bien notre domination totale. Le mental et la volonté de vaincre ont prévalu», a souligné Saber Khélifa, le buteur de cette finale avec deux buts.

En première mi-temps, le CA a bien quadrillé le terrain avec trois joueurs techniques et récupérateurs: Ben Yahia, Khellil et Ayadi. Ce trio a été généreux dans la récupération et la relance en menaçant sérieusement l'arrière-garde étoilée dépassée par les évènements. Ben Yahia et Ayadi ont profité de la défaillance de Krir pour marquer chacun un but. «Nous nous sommes permis d'aller jusqu'au bout et nous avons réussi.

Nous avons aussi bloqué tous les espaces et les couloirs. Notre manière d'évoluer a été fatale aux Etoilés qui n'ont trouvé aucune solution pour nous bloquer. Il faut dire que l'expulsion de Kachrida nous a facilité la tâche», a affirmé Khelil, l'un des joueurs les plus en vue de cette finale sur la pelouse du stade de Radès.

La supériorité mentale des Clubistes a été évidente : «On savait que cette finale était difficile. On l'a négociée intelligemment, avec beaucoup de volonté de la part des joueurs», a analysé Tka, qui estime que le rôle des deux gardiens a été aussi déterminant.

La reprise a été totalement clubiste avec Khelifa, Khefifi et Abdi sur le côté gauche, la domination des protégés de Kamel Kolsi a été assez évidente face à un ensemble étoilé très mal à l'aise face aux assauts clubistes.

«Les Etoilés ont essayé de nous menacer en seconde période, mais nous avons été déterminants et efficaces en attaque. Cette coupe est venue nous récompenser après une saison très éprouvante», a souligné Jaziri.

De son côté, Khéfifi a souligné : «Nous avons été très patients. Certes, nous avons eu quelques problèmes en seconde période mais nous avons eu les ressources mentales pour attaquer. Le score de 4-1 confirme notre ascendant».

Ce dernier avec ses jaillissements et ses dribbles a été l'un des jouuers de base de cette valeureuse équipe.

Certes, l'ESS a eu quelques réactions dans le dernier quart d'heure du match, mais le jeune gardien clubiste a été déterminant pour annihiler deux buts certains.

«Nous sommes les vrais champions avec une place en Ligue des champions et une coupe de Tunisie, je crois que nous avons fait le maximum pour terminer la saison en beauté», a conclu Saber Khelifa.