Tunisie: Sous de bons auspices

Un stock de régulation de trente millions de litres est disponible pour répondre aux besoins en cas de pénurie. Un stock de régulation de pommes de terre à hauteur de 5.000 tonnes a été également constitué. D'un autre côté et pour assurer la transparence économique on va renforcer les campagnes de contrôle économique avec trois corps professionnels sur le terrain».

Elle poursuit en évoquant les denrées alimentaires secondaires : «Concernant le lait et les produits dérivés, on est actuellement dans une période de haute lactation. Par conséquent, on ne connaîtra donc pas de pénurie.

Des volumes d'huile d'olive seront également fournis à des prix étudiés, en partenariat avec l'Office national de l'huile et le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, précise-t-on encore du côté du ministère du Commerce.

Concernant les légumes, 5.000 tonnes de pommes de terre ont été importées par l'Office du Commerce de Tunisie (OCT) en plus des stocks régulateurs qui seront constitués en juin. Pour les fruits, le ministre a précisé qu'ils seront disponibles en nombre suffisant et qu'un programme a été mis en place avec le GIFruits (Groupement interprofessionnel des fruits) pour fournir des quantités de dattes à des prix étudiés.

Ce dernier, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et les groupements professionnels, a programmé pour le mois de ramadan l'approvisionnement des circuits de distribution officiels en viandes blanche et rouge, précisant que des quantités de viandes rouges seront importées hebdomadairement pour couvrir les besoins du marché durant ce mois béni.

