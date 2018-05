Madagascar: Ne pas retomber dans les erreurs passées

Les points de frictions sont nombreux et certains contentieux entre participants s'étant confrontés très durement dans le passé, freinent la recherche du consensus nécessaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de débordement lors des manifestations sur la place publique. Les forces de l'ordre ont respecté strictement leurs attributions et ne se sont pas immiscées dans le débat politique.

Pour le moment, ce sont les représentants du HVM , du TIM, du MAPAR et de l'AREMA qui y sont conviés. Les négociations sont âpres et les médiateurs n'ont pas la tâche facile.

Les premiers ont lâché du lest, en acceptant d'ores et déjà les lois électorales expurgées des articles litigieux, et les seconds ne veulent pas de compromis qui peuvent devenir des compromissions. Néanmoins, personne ne veut fermer la porte à la discussion. On dit que cette semaine est cruciale. Après le FFKM, le CFM entre en lice pour harmoniser les points de vue.

