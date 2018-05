Algérie: La technique d'irrigation du goutte-à-goutte utilisée dans moins de 25% des surfaces agricoles

Lors de cette journée de sensibilisation, les agriculteurs ont visité une ferme à Rouïba, utilisant cette technique d'irrigation. A cet effet, le propriétaire de la ferme a indiqué que le goutte-à-goutte était une technique très efficace et économe en eau, soulignant l'avoir introduit depuis deux ans et que la production agricole dans sa ferme était abondante et de bonne qualité.

Cette technique ayant démontré son efficacité à maintes occasions, permet de densifier le système végétal, de réduire les risques de détérioration des récoltes et la déperdition des eaux, a-t-elle soutenu. Elle permet à l'agriculteur d'économiser d'importantes quantités d'eau et de les utiliser pour l'irrigation d'autres surfaces agricoles.

