Algérie: La générale de la pièce de théâtre "Cheikh M'Hamed El Anka el Meddah", présentée à Alger

Le public, a eu du plaisir à revisiter l'œuvre et le parcours du Cardinal, par la pratique théâtrale, manifestant son adhésion au spectacle par des applaudissements répétés et des youyous nourris, "à la manière chaâbie", dira une spectatrice.

Sur un espace scénique, plus dédié aux projections de films et aux spectacles de musique qu'à la pratique du 4e art, les comédiens, au jeu plaisant, ont évolué dans des accoutrements renvoyant au vieil Alger (pantalons arabes, gilets brodés, tarbouches ), alimentant une trame fragmentée, faite d'une suite d'histoires parfois inspirées des textes de chansons, à l'exemple de la mise en scène de la célèbre pièce, "Lahmam".

La multiplication des "noirs"(extinction de l'éclairage), annonçant les fins de tableaux et l'intervention répétitive de la voix "off" de Alae Eddine Nouar dans le rôle du narrateur assurant les transitions, ont conforté l'uniformité de la vision conceptuelle du spectacle, pourtant à la charge d'un personnage dense au caractère plein.

Cheikh M'Hamed El Anka, campé par Mohamed El Hadj Boualem, seul à tenir le même rôle durant tout le spectacle avec Hassiba Boukhari, apparue dans celui de la veuve du Cheikh Mustapha Nador et Mustapha Alouane dans le rôle du cafetier, était entouré de plusieurs personnages qui ont plus ou moins compté dans sa vie d'artiste, rendus dans des rôles polyvalents d'illustration par, Djamel Bounab, Redouane Merabet, Hamid Hellal, Fethi Krouri, Mohamed Tayeb Benbetka et Kalem Miloud.

Accueillie à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth (Oref), le spectacle écrit et mis en scène par Mahfoud Fellous, revient sur les différentes étapes de la vie artistique du Cheikh M'Hamed El Anka (1907-1978), marquées, à ses débuts, par son rapport à ses maîtres, Cheikh Mustapha Nador (1874-1926) notamment, et le cours des évènements historiques qui ont nourri sa créativité, une fois confirmé dans son art.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.