Algérie: La modernisation des Douanes et la numérisation du secteur parmi les priorités

Au cours de cette rencontre, plusieurs opérateurs économiques ont soulevé un certain nombre de difficultés et d'obstacles auxquels ils sont confrontés au niveau des postes frontaliers, en particulier concernant l'importation de pièces détachées qui représentent, selon eux, une source d'entraves pour les opérateurs et qui ne servent pas l'économie nationale.

Faisant état de la nécessité de réformer, d'améliorer le service public et de moderniser l'administration des Douanes, lors d'une rencontre avec des opérateurs économiques initiée par l'inspection divisionnaire des Douanes de Souk Ahras, en collaboration de la Chambre du commerce et d'industrie, M. Bahamid a précisé que sa visite s'inscrit dans la perspective d'améliorer les conditions de travail des agents des Douanes en les renforçant avec différents procédés.

Présidant l'inauguration d'un poste de contrôle des Douanes à Ouled Ayar, relevant de la commune frontalière Sidi Fredj, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, ce même responsable a estimé que "la modernisation des Douanes vise à développer ce dispositif", évoquant la nouvelle orientation portant sur la numérisation en vue de "faciliter les transactions et surmonter certains obstacles, souvent des procédures traditionnelles, qui compliquent les transactions administratives".

