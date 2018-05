Tunisie: D'une pierre deux coups

Pour sa première sortie en phase des poules, la formation «sang et or» n'a pas trop convaincu, même si le point ramené d'Alexandrie est bon à prendre.

C'est qu'Al Ahly du Caire était amoindri et, de surcroît, prenable particulièrement durant la première période de jeu. Sauf que les «Sang et Or» étaient un peu trop prudents et n'ont pas su tirer profit des absences de taille enregistrées dans le camp ahlaoui.

Pour ce qui est du match disputé face à la JSK pour le compte de l'ultime journée du championnat, le détail qui a fait couler le plus d'encre, c'est la titularisation de Yassine Khénissi.

Aux yeux de bon nombre d'observateurs, l'international et attaquant «sang et or» aurait mieux fait de se reposer ce jour-là. Mais il semble que Yassine Khénissi courait derrière le titre honorifique de meilleur buteur du championnat au titre de l'exercice 2017/2018.

A notre humble avis, la faute de la titularisation de Khénissi est celle du joueur lui-même. Une erreur à la double conséquence : il sera le grand absent ce soir au moment où son équipe a le plus besoin de lui, outre le fait que sa participation au Mondial de Russie est sérieusement compromise.

Jouini à la manœuvre

Même sans Khénissi, le staff technique doit trouver des solutions pour déverrouiller la défense de son adversaire du jour, le Towship Rollers FC.

En Groupe A, les Botswanais étaient les grands bénéficiaires de la première journée de la phase des poules, puisqu'ils étaient les seuls à remporter la victoire, ce qui leur a permis de se positionner en tête du classement.

Remporter la victoire permettra à l'Espérance de Tunis de détrôner son adversaire du jour et gagner des points qui compteraient dans le décompte final. Une victoire ce soir est aussi une manière pour Khaled Ben Yahia et ses joueurs de terminer la saison en beauté. Ils feraient ainsi d'une pierre deux coups.

Pour atteindre ce but et pallier à l'absence de Khénissi, le staff technique alignera Haithem Jouini en pointe. Il sera épaulé par Badri et Belaïli qui animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque. Moncer évoluera au poste de régisseur.

En défense, l'entraîneur n'apportera pas de changement avec Ben Chérifia dans les bois, le duo Dhaouadi-Chammam dans l'axe, alors que Derbali et Rabbi seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche. Devant, on retrouvera la paire habituelle Coulibaly-Kom.

Ce soir, les «Sang et Or» ont intérêt à vaincre et convaincre, histoire de terminer l'exercice sur une note positive. Une victoire leur permettrait aussi d'aborder la préparation durant l'intersaison sous les meilleurs auspices. Ils en ont besoin, puisque la Ligue des champions reprendra ses droits à la mi-juillet.