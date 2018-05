Algérie: Production de fer brut - Accroissement prévu à Tébessa à 5 millions de tonnes dans les prochaines années

Ce projet qui produira 10 millions de tonnes de phosphate, de gaz ammoniac et engrais phosphatés a mobilisé un investissement de 6 millions de dollars avec un partenaire chinois, a relevé le ministre qui a mis l'accent sur l'impact du projet pour la wilaya de Tébessa en terme de création d'emplois et dynamisation des activités économiques.

Aux préoccupations environnementales et sanitaires exprimées par les élus locaux, le ministre a demandé de proposer l'établissement d'une étude pour la protection de l'environnement, la limitation des effets des poussières et la réalisation, avec le concours du ministère de la Santé, d'un centre de prise en charge des asthmatiques dans la commune d'El Ouenza.

M. Yousfi a insisté, à ce propos, sur la conjugaison des efforts vers cet objectif par l'engagement d'études techniques et géologiques en vue d'évaluer les réserves de la mine d'El Ouenza, la plus grande à l'échelle nationale, avec la mine de Boukhedra, située dans la même wilaya.

