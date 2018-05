Algérie: Messahel rencontre à Bruxelles la communauté algérienne établie en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg

Au cours de l'échange avec le ministre des Affaires étrangères, les Algériens de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg ont exprimé, néanmoins, de nombreuses autres préoccupations qui ont tourné autour du manque de liaisons aériennes entre l'Algérie et la Belgique, l'absence d'un cadre formel pour la promotion de la culture algérienne ou encore de canaux de communication entre le mouvement associatif algérien en Belgique et les autorités en Algérie.

Les membres de la communauté algérienne établie en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, présents à la rencontre, se sont dits, à l'occasion, "très satisfaits" des mesures prises par le président de la République, notamment en ce qui concerne le logement, l'emploi et l'investissement.

Le chef de la diplomatie algérienne a jugé, à ce titre, que la communauté algérienne établie à l'étranger a "un rôle important" à jouer sur le plan politique et économique et peut contribuer "activement" au développement du pays.

Lors de cette rencontre organisée à l'occasion de la visite du ministre à Bruxelles où il a co-présidé avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, la 11ème session du Conseil d'association Algérie-UE, Abdelkader Messahel a appelé les membres de la diaspora algérienne à "fédérer leurs efforts" et à "mieux s'organiser" pour "se faire entendre" et "participer à l'édification du pays".

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a rencontré, lundi au siège du Consulat d'Algérie à Bruxelles, des membres de la communauté algérienne établie en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg avec lesquels il a échangé sur la situation du pays et les moyens de renforcer leurs liens avec la mère-patrie.

