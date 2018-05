Madagascar: Écoles catholiques - Fermeture envisageable des établissements

L'inquiétude des parents quant à la sécurité de leurs enfants est palpable et partagée par les responsables auprès des établissements scolaires (publics et privés).

Calme. Le responsable auprès de la direction nationale des écoles catholiques a toutefois noté que, «les cours se poursuivent actuellement dans le calme et la quiétude». Le même responsable de renchérir que «la continuité des cours a été obtenue grâce à des ententes précédées de dialogues entre les manifestants et les responsables des écoles catholiques».

Une situation craint par de nombreux parents pour qui, les suspensions des cours sont plus que «suffisantes». Les semaines d'arrêts des cours causées par «les vacances de peste» ou encore par les cyclones marquent encore les esprits. Et voilà qu'une éventuelle suspension des cours par la fermeture des établissements «pointe son nez».

Une initiative qui serait « prise en dernier recours lorsque les forces de l'ordre ne pourront plus assurer la sécurité des personnes (ici personnel enseignant et étudiant) et des biens auprès des établissements scolaires».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.