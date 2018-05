Madagascar: Cathédrale de l'ECAR Ambositra - Sérieusement saccagée par un malade mental

L'évêque du diocèse d'Ambositra d'appeler à la vigilance de tous les fidèles pour que de tels actes préjudiciables ne se reproduisent plus face aux actes de déstabilisation de tout bord dont peuvent être victimes les églises en particulier, dans ce contexte fragile que traverse le pays et faire appel à la solidarité de tout un chacun pour réparer les dégâts.

Ces personnes ont aussitôt alerté les responsables religieux et laïcs qui ont aussitôt ouvert l'église. Grande fût la surprise de ces personnes quand ils ont découvert qu'un malade mental a été l'auteur de ces bruits étranges, en train de mettre en branle bas, tous les objets et matériels qui se trouvaient à l'intérieur de l'édifice, blasphémant les objets saints, n'épargnant rien sur son passage, jusqu'à même à endommager les instruments de musique et les sonorisations.

La cathédrale de l'ECAR « Fo Madion'i Maria » sise à Avaratsena-Ambositra, a été sérieusement saccagée par un malade mental dans la matinée du lundi 14 mai dernier. Une nouvelle qui a frustrée plus d'un en général et les catholiques en particulier.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.