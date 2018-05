Nigeria: Mondial 2018 - Une présélection sans grande surprise

Après un galop d'essai face à la RDC, les Nigérians passeront la vitesse supérieure face aux Anglais à Londres (2 juin) et aux Tchèques en Autriche (6 juin). Entre-temps, Rohr aura ramené sa liste à 23 noms pour affronter la Croatie (16 juin), l'Islande (22 juin) et l'Argentine (26 juin), dans le groupe D de la Coupe du monde 2018.

Le technicien franco-allemand a en revanche décidé de se passer de plusieurs attaquants plus expérimentés, comme Brown Ideye ou Henry Onyekuru. Le premier paie une demi-saison décevante à Malaga (Espagne), tandis que le second revient d'une longue blessure et n'a plus joué avec Anderlecht (Belgique), ces derniers mois.

Le technicien franco-allemand a décidé de se passer des attaquants Brown Ideye, Victor Osimhen et Henry Onyekuru mais il a donné sa chance à Simeon Nwankwo et Junior Lokosa.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.