Algérie: Inspection scolaire - Un outil indispensable d'évaluation des établissements scolaires et des enseignants

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a affirmé, lundi à Tlemcen, que l'inspection scolaire est un outil indispensable d'évaluation des établissements scolaires et des enseignants.

Lors d'une rencontre avec les inspecteurs et directeurs d'établissements scolaires tenue au siège de l'APW, Mme Benghabrit a souligné que son département ministériel mise sur les inspecteurs eu égard à leur place et au rôle qu'ils assument au sein du système éducatif.

La ministre a déclaré que l'instance d'inspection peut contribuer de manière qualitative à relever la performance du système éducatif et à améliorer les résultats de l'apprenant, ajoutant que l'amélioration des résultats du système éducatif à laquelle aspire la société nécessite la persévérance et davantage d'efforts.

Elle a affirmé également que "l'Etat continue a accorder son intérêt au secteur de l'éducation en lui fournissant d'importants moyens et nous sommes tenus à réaliser la performance en contrepartie de cet investissement".

Mme Benghabrit a insisté, par ailleurs, sur la nécessité pour les chefs d'établissements scolaires de faire preuve de bonne gestion, déclarant que la compétence exige l'expérience, le sens de gérer et la communication partant d'un diagnostic fiable pour élaborer un plan englobant toutes les opérations attendues et obéir à un calendrier précis d'amélioration des pratiques pédagogiques et des conditions de scolarité des écoliers.

"Ceci est possible avec l'intelligence collective et la contribution de tous dans la construction d'une école algérienne de qualité", a-t-elle souligné en substance.

La ministre a aussi appelé les inspecteurs et les chefs d'établissements scolaires à faire preuve de vigilance et à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le succès des examens officiels nationaux, notant que la crédibilité de ces examens est tributaire de l'engagement des intervenants à tous les niveaux.

En outre, Nouria Benghabrit a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation et la motivation qui animent les travailleurs du secteur, faisant remarquer un dynamisme nouveau et des initiatives pour améliorer les pratiques pédagogiques et le rendement du système au niveau local.

"Il est possible de relever le défi avec la conjugaison des efforts pour surmonter tous les obstacles", a-t-elle déclaré, tout en exhortant à accorder l'importance à toutes les activités programmées dans le cadre de la journée mondiale du vivre ensemble adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies sur initiative de l'Algérie proposant le 16 mai journée mondiale du vivre ensemble en paix.

Mme Benghabrit a souligné que cette démarche algérienne inscrite dans le cadre des efforts de promotion des valeurs de la culture de la paix et de la réconciliation au niveau international et de valorisation de la politique de paix et de réconciliation nationale prônée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et approuvé par plus de 100 Etats membres de l'ONU.