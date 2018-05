Tunisie: La Chine et la France à l'honneur

M. Ramzi Jomâa, directeur commercial à la société de la foire internationale de Sousse, nous a indiqué que cette manifestation économique est organisée pour la première fois au siège de la foire internationale de Sousse où le visiteur peut découvrir, entre autres, les stands réservés à la Chine et à la France, qui comportent des machines de textile sophistiquées.

Formation professionnelle en textile

A signaler que d'autres stands ont présenté des produits de tissage, de confection, de sérigraphie et de broderie réalisés par des entreprises et des sociétés tunisiennes, dont une société de velours et de textile, sise route de Khnis à Monastir. Ce salon a comporté deux stands tunisiens, l'un réservé au Centre de formation professionnelle en textile de Ksar Helal et l'autre au Centre sectoriel technique des textiles sis à Tunis qui ont présenté des brochures et des dépliants destinés aux entreprises, aux hommes d'affaires ainsi qu'aux élèves qui ont quitté les établissements scolaires et qui envisagent d'effectuer une formation professionnelle en textile et habillement afin de pouvoir s'intégrer au marché de l'emploi.

La foire internationale de Sousse organisera, après le mois saint de Ramadan, et plus précisément du 28 juin au 8 juillet, la 11e édition du salon national de l'artisanat avec la participation d'artisans d'Algérie et de Tunisie.