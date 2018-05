Tunisie: Toujours aussi jeune !

En effet, soixante-dix ans se sont écoulés depuis la création de l'Onet en 1948. Depuis, la culture des colonies de vacances et des loisirs pour tous s'était ancrée dans le secteur de la protection et de l'encadrement pour enfants.

Plus qu'un simple moyen de loisirs, il s'agit d'un engagement confirmé, en dépit des crises et des difficultés budgétaires de l'Organisation, pour la garantie du droit des enfants à l'épanouissement, à la découverte, à la communication et à l'insertion sociétale.

«Lemdina Kids» sur Youtube

Le clip diffusé en premier sur l'écran géant de la salle Omar-Khlifi à la Cité de la culture à Tunis retrace le succès d'un parcours mené avec passion et conviction au profit de l'enfance, de la famille et des générations tunisiennes. Il s'agit du premier produit audiovisuel qui sera diffusé sur la radio électronique «Lemdina Kids»; laquelle constitue un nouvel acquis pour l'enfance tunisienne. «Ce clip est le tout premier pas d'une chaîne youtube établie par l'Onet. Sa mission consiste à apporter le plus et à doter l'enfance d'un nouvel outil d'information et de connaissances. Nous sommes d'ailleurs ouverts à vos avis, vos suggestions et vos recommandations», a souligné l'un des membres du bureau national de l'Onet.

Coupant le ruban pour inaugurer la fête, M. Hafedh Slimani, président de l'Onet, s'éclipse pour céder la place à la chorale du Lac, puis aux nombreux artistes, chanteurs et poètes, venus conférer à cet anniversaire toute sa jovialité. «Ce n'est que le commencement. Nous ne faisons que démarrer une série de festivités, célébrant le 70e anniversaire de l'Onet et lesquelles se poursuivront tout au long d'une année. Au menu, des programmes d'animation et une panoplie d'activités culturelles et de loisirs qui toucheront aussi bien le niveau national que celui régional à travers, évidemment, nos bureaux régionaux», a-t-il indiqué à La Presse.

Enfants et anciens à l'honneur

En effet, les petits ambassadeurs de l'Onet auront droit, prochainement, à une visite guidée au Palais présidentiel et potentiellement, un entretien avec le président de la République. Par ailleurs, plusieurs tentes seront dressées au cours de la saison estivale à l'Avenue Bourguiba à Tunis pour offrir aux enfants l'opportunité de participer à des ateliers concoctés rien que pour eux et pour feuilleter les livres pour enfants, rangés dans une bibliothèque mobile.

«A l'approche de la rentrée scolaire, indique le président de l'Onet, nous allons organiser une conférence internationale portant sur les droits de l'enfant. Cette rencontre sera tenue en partenariat avec l'Unicef. Elle aura pour thème : Les droits de l'enfant en Méditerranée, entre lois et réalité». Les festivités célébrant le 70e anniversaire de l'Organisation compteront, en outre, une soirée dédiée aux anciens de l'Onet, laquelle aura lieu en octobre. «Les enfants prendront part à l'ouverture de la nouvelle année parlementaire. Ils discuteront, dans le cadre d'une réunion, avec les membres de la commission chargée de l'enfance et de la jeunesse au sein du parlement, de leurs avis, leurs convictions et leurs attentes en matière de promotion des droits de l'enfant», a ajouté M. Mourad Khelifa, membre du bureau national de l'Onet.