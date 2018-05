Algérie: Skikda célèbre sa fête annuelle de la fraise dans une ambiance festive

Cette fête a été célébrée par des centaines de citoyens, depuis les "Allées" en passant par l'hôtel de ville et la rue Didouche Mourad (appelée communément les Arcades), et devrait se poursuivre jusqu'à la nuit en s'achevant par un feu d'artifice à l'hôtel de ville et un concert organisé au palais de la culture, animé par le chanteur Dib El Ayachi et Ahmed Chekkat.

Ce joyeux défilé a également vu la participation de la troupe fanfare de la wilaya de Boumerdès, de troupes folkloriques venues de toute la wilaya, de la fantasia, accompagnées de troupes de jeunes, d'associations sportives, culturelles, de clowns, en plus de la participation du club équestre de la commune de Hamadi Krouma et l'association "Errajoul El Imlak" de Sétif.

La ville de Skikda a célébré, lundi après-midi, la fête annuelle de la fraise dans une ambiance festive, marquée par la présence d'un grand nombre de scouts et de troupes folkloriques, au milieu de centaines de citoyens, enfants, femmes et hommes, a-t-on constaté.

