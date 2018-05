Angola: Le ministre João Melo contre les journalistes corrompus

Le ministre a expliqué aux officiers et le personnel du ministère de l'Intérieur que le non-respect de la rapidité et l'anticipation dans la diffusion de l'information peuvent faire en sorte que les organes de sécurité publique soient dépassés à cette ère de la mondialisation.

Le gouverneur conseille d'enregistrer d'éventuelles tentatives d'extorsion et de chantage, afin de traîner devant les tribunaux les personnes qui pratiquent l'extorsion et le chantage.

"Ils ne devraient pas céder au chantage et à l'extorsion de pseudo-journalistes qui existent dans notre société. Notre conseil est de ne pas céder au chantage", a déclaré le gouvernant quand il dissertait sur le thème « Communication et la sécurité publique dans un Etat démocratique et de droit », destiné aux cadres et dirigeants du ministère de l'Intérieur.

