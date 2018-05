Algérie: Necib - L'approvisionnement en eau du complexe d'El Hadjar à court et à long terme

La situation et l'emplacement de la wilaya d'Annaba exigent de procéder en urgence à l'exécution d'un travail de base pour la modernisation et la numérisation de la gestion des structures de production, d'exploitation et de distribution de l'eau potable dans les zones urbaines, a soutenu le ministre insistant dans le même temps sur le diagnostic de l'état du réseau dans les agglomérations secondaires afin d'élaborer et réaliser des programmes adaptées d'amélioration du service de l'eau.

M. Necib a également souligné que le programme spécial de réparation des grandes fuites et pannes sur le réseau de distribution de la wilaya a permis de faire l'économie d'énormes quantités évaluées à 17.000 m3/jour qui se perdaient, assurant que le problème d'eau "ne se posera plus" dans la région après l'entrée en activité de la station de dessalement d'eau de mer de la commune de Chott (El Tarf).

