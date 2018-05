Tunisie: On attend confirmation

La saison est donc terminée pour les Gabésiens et les Zarzissiens. Quant à l'USBG, ovationnée par son fabuleux public, elle a savouré l'euphorie quelques heures avant de replonger de nouveau dans la préparation du match barrage qui aura lieu le 18 mai face à EGSG.

Attention, c'est un match piège parce qu'en cas de défaite, l'USBG verrait alors ses illusions perdues.

L'ère Sellimi

C'était une saison dure et éprouvante pour les trois clubs du gouvernorat de Médenine. Le COM et l'ESZ ont déjà quitté la Ligue 1. L'équipe de Ben Guerdane avait mal démarré. Et, elle s'est blottie au fin fond du tableau. Mais elle n'a pas lâché, et c'est Samir Sellimi, le dernier des techniciens qui se sont succédé à la tête du club, qui l'a fait renaître de ses cendres.

Une force tranquille qui a relevé le défi et a fait de l'USBG, et en peu de temps, une grande équipe qui pratique du beau jeu. On se rappelle ses deux prestations héroïques livrées contre CARA Brazzaville et l'ESS. Il faut signaler aussi qu'à la fin du parcours, joueurs, staff technique, comité, ex-présidents et supporters étaient tous au diapason. Soutien moral et financier, encadrement et encouragement... tout cela a facilité la mission et motivé «les gladiateurs» pour qu'ils se donnent à fond le jour du match. On attend confirmation, vendredi prochain.